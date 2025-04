Co siódmy pracownik sektorów: IT, finanse i nauka w Polsce regularnie doświadczał cybermobbingu w pracy, a niemal połowa miała styczność z cyberprzemocą przynajmniej raz w roku. Są to również sektory najbardziej narażone na cybermobbing, głównie z powodu wysokiej cyfryzacji pracy – tak wynika z opublikowanego właśnie raportu „Cyberprzemoc w pracy” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Dr Magdalena Warszewska-Makuch, autorka opracowania, zwraca uwagę na to, iż cybermobbing w pracy to zjawisko globalne, występujące w różnych kulturach i społecznościach zawodowych, a jego skala zależy od dostępu do technologii i norm społecznych. Przypomniała wyniki badania, które CIOP przeprowadził w 2022 r. Wzięło w nim udział 500 pracowników umysłowych reprezentujących trzy obszary działalności zawodowej: informację i komunikację, działalność finansową i ubezpieczeniową, działalność profesjonalną, naukową i techniczną. 12,8 proc. pracowników było w wysokim stopniu narażonych na cybermobbing w miejscu pracy, tj. doświadczało go przynajmniej raz w miesiącu. Co więcej, ponad 7 proc. badanych zgłaszało, że są nękani co najmniej raz w tygodniu, a 3,5 proc. codziennie. Zaś 48 proc. pracowników zgłaszało doświadczenie co najmniej jednej formy cybermobbingu w ciągu ostatniego roku.

W sektorze informatycznym i komunikacyjnym 18 proc. pracowników deklarowało doświadczanie cyberprzemocy, w branży finansowej 14 proc., a w sektorze naukowym i technicznym 11 proc.