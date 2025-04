Firmy w Polsce wyprzedzają dyrektywę o równości płac

– Staramy się włączać procesy równościowe w nasze bieżące działanie i mam nadzieję, że to podejście i certyfikat mogą być znakiem dla całego rynku nie tylko usług profesjonalnych, w których działamy – mówi Katarzyna Komorowska, partnerka i liderka zespołu People & Organization w firmie doradczo-audytorskiej PwC Polska, która właśnie uzyskała certyfikat szwajcarskiej fundacji Equal Salary.

PwC Polska jest dopiero trzecią firmą nad Wisłą (obok spółek Philipp Morris International i Żabka Polska), która zdobyła międzynarodowy certyfikat przyznawany pracodawcom dbającym o wyrównanie luki płacowej i o zapewnienie równych możliwości kariery wszystkim pracownikom, bez względu na płeć. Jak przypomina, certyfikat Equal Salary (uznawany przez Komisję Europejską) jest przyznawany w oparciu o dokładną analizę systemu wynagrodzeń i aktualnych płac w firmie. Na tej podstawie eksperci fundacji obliczają procentową wartość luki płacowej sprawdzając też, czy pracodawca zapewnia równe szanse rozwoju zawodowego niezależnie od płci.

Polska z mniejszą luką płacową

Wprawdzie certyfikat Equal Salary nie wymaga idealnej równości płac, ale mogą go uzyskać tylko te firmy, w których luka płacowa ze względu na płeć wynosi mniej niż 5 proc., i które spełniają wszystkie cele równościowe definiowane przez fundację – pracując nad wyrównaniem różnić płacowych. Certyfikat nie jest też przyznawany na zawsze – ma trzyletni termin ważności, a w tym czasie szwajcarska fundacja przeprowadza regularne audyty sprawdzające czy firma spełnia wszystkie cele związane z równością płci.

– Bycie trzecią firmą w Polsce ze znakiem Equal Salary to niewątpliwe zaszczyt, ale też powód do głębszej refleksji. Luka płacowa pozostaje istotnym wyzwaniem, z którym mierzą się polskie firmy – zauważa Katarzyna Komorowska, przypominając też, że kobiety stanowią jedynie 28 proc. szefów dużych spółek giełdowych. – Kolejne regulacje unijne wskazujące na obowiązek zasiadania kobiet w zarządach to niewątpliwie krok w dobrą stronę, ale kluczowe jest aby firmy zmieniły swoją politykę wewnętrzną- zaznacza partnerka PwC Polska.