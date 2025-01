Specjaliści szturmują oferty pracy. Najpopularniejsze kategorie

Również Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, zwraca uwagę na ten mechanizm wzrostu średniej płacy. Według niego za dużą część tego wzrostu odpowiadają rekrutacje i rotacje kadr w firmach, które szukają pracowników, by wypełnić wakaty, albo rozwijając się, tworzą lepiej płatne miejsca pracy. I próbują podkupić fachowców i specjalistów z innych firm.

– Zmiana pracy jest szansą na największy wzrost wynagrodzenia – potwierdza Agnieszka Wójcik, dyrektor ds. komunikacji i badań rynku w firmie rekrutacyjnej Antal.

Rynek pracodawcy w IT

Jak przyznaje Rafał Nachyna, zwiększona aktywność kandydatów do pracy niekoniecznie zapewniała firmom łatwiejszy dostęp do dobrych specjalistów. Część traktowała bowiem udział w procesie rekrutacji jako rozpoznanie rynku i sprawdzenie swojej wartości, a także jako skuteczny sposób na podwyżkę w obecnej firmie; mając konkretną ofertę pracy w innej firmie, dobry pracownik może liczyć na to, że pracodawca spróbuje go zatrzymać kontrofertą.

W wielu branżach i specjalizacjach taka strategia nie była jednak łatwa w realizacji, na przykład w IT, gdzie w ostatnich dwóch latach nastąpił silny spadek popytu na pracowników, w tym zwłaszcza na rozchwytywanych po pandemii programistów (developerów), testerów czy UX designerów. Jak ocenia Rafał Nachyna, o ile jeszcze do I kwartału 2023 r. można tam było mówić o „rynku pracownika”, o tyle w ubiegłym roku wyraźnie wzrosła przewaga pracodawców. Wyraźnie nasiliła się tam konkurencja o oferty pracy, których liczba kolejny rok z rzędu spadała. Podczas gdy jeszcze w 2023 r. oferty pracy w różnych obszarach IT stanowiły 13 proc. ogłoszeń opublikowanych na Pracuj.pl (wraz ze specjalistycznym serwisem theprotocol.it), o tyle w 2024 r. ich udział zmalał do 9 proc. Specjalistów IT wyprzedzili w ubiegłym roku pracownicy fizyczni, do których kierowano już 17 proc. ogłoszeń na Pracuj.pl (wobec 11 proc. rok wcześniej).

Z kolei średnia liczba kandydatów zgłaszających się na jedną ofertę pracy w IT znacząco wzrosła, bo ta specjalizacja (podobnie jak rok wcześniej) przyciągała ok. 9 proc. wszystkich aplikacji, których było jednak o jedną siódmą więcej niż w 2023 r.