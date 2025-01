Nadal widoczne było natomiast osłabienie rynku pracy w HR oraz w IT, gdzie w głównych specjalizacjach liczba ofert pracy była w grudniu mniejsza niż przed rokiem. Pomimo to w raporcie Grant Thornton widać już oznaki poprawiającej się koniunktury w branży i na rynku pracy w IT. Nie tylko ponaddwukrotnie wzrosła w ujęciu rocznym liczba ofert pracy dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa, ale też ustabilizowała się rekrutacja programistów, którzy nadal są najczęściej poszukiwanymi kandydatami do pracy w IT.

Tę stabilizację w branży technologicznej, a nawet lekki wzrost, widać w analizie Adecco Group; w grudniu ub.r. opublikowano w internecie 24 tys. ofert pracy w IT, czyli o kilkaset więcej niż w listopadzie i o 1,6 tys. więcej niż rok wcześniej. Jak zaznacza Katarzyna Zimińska, na koniec 2024 r. po wielu miesiącach osłabienia IT ponownie było liderem pod względem liczby ofert pracy, wyprzedzając specjalizacje inżynieryjne (23,1 tys. ofert).