W drugim kroku przyjrzano się, jak zmieniało się zatrudnienie na tle wahań aktywności sektora. Okazało się, że nawet w gorszych czasach zatrudnienie nie spada gwałtownie, co wynika w znacznym stopniu ze zjawiska „chomikowania” pracy, polegającego na tym, że przy zmniejszonych zamówieniach pracodawcy niechętnie redukują zatrudnienie w obawie przed trudnościami znalezienia pracowników w warunkach późniejszego ożywienia.

Ilu pracowników może zabraknąć w budowlance

Z tego powodu istotniejsze są prognozy dotyczące kształtowania się wydajności pracy w kolejnych latach, rozumianej jako wartość dodana przypadająca na jednego zatrudnionego. Ekonomiści Credit Agricole BP oszacowali, że biorąc pod uwagę różne uwarunkowania, w IV kw. 2026 r, czyli w prognozowanym szczycie ożywienia w budownictwie, wydajność pracy w tym sektorze będzie sumarycznie o ok. 13 proc. wyższa niż obecnie.

Sam więc wzrost wydajności doprowadziłby do wzrostu produkcji w budownictwie o ok. 13 proc. Ale w IV kw. 2026 r., w szczytowej fazie ożywienia, produkcja będzie o ok. 21,9 proc. wyższa niż jej bieżący poziom. Mnożąc lukę procentową pomiędzy tymi dwiema wartościami (prognozowaną produkcją w szczycie ożywienia i produkcją możliwą do osiągnięcia przy bieżących zasobach pracy, ale wyższej wydajności) przez bieżący poziom zatrudnienia, można uzyskać szacunek liczby brakujących pracowników budowlanych w IV kw. 2026 r.

– W ten sposób, nie uwzględniając bieżącej liczby wakatów, szacujemy, że w 2026 r. może brakować ok. 54,3 tys. pracowników, co będzie stanowiło ok. 7,2 proc. bieżącego zatrudnienia w budownictwie – zaznacza Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole BP.