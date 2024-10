Według danych opublikowanych w piątek przez Biuro Statystyki Pracy, pracodawcy utworzyli we wrześniu około 254 000 miejsc pracy. Był to 45. z rzędu miesiąc wzrostu liczby miejsc pracy w USA. To więcej niż łączna miesięczna suma za sierpień (którą skorygowano w górę do 159 000) i całkowicie przekreśla oczekiwania ekonomistów dotyczące wzrostu o 140 000 miejsc pracy. Jak wynika z raportu BLS, stopa bezrobocia spadła do 4,1 z 4,2 proc.

Rezerwa Federalna, obecnie w dużym stopniu skupiona na ochronie rynku pracy w obliczu opanowania wysokiej inflacji, uważnie analizuje dane dotyczące zatrudnienia pod kątem jakichkolwiek oznak słabości.

Wybory prezydenckie w USA. Przełomowy moment dla Stanów Zjednoczonych

W miarę jak zbliżają się listopadowe wybory prezydenckie, kluczową kwestią dla wyborców jest gospodarka USA. Na początku tygodnia Harris Poll dla „The Guardian” wykazał, że polityka gospodarcza Kamali Harris okazała się bardziej popularna niż ta, którą w ślepym teście przedstawił Donald Trump.

Niemniej jednak sondaż uwypuklił pesymizm gospodarczy po obu stronach konfliktu, przy czym prawie połowa respondentów błędnie stwierdziła, że ​​Stany Zjednoczone znajdują się w recesji.