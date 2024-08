Potwierdzeniem tych zmian jest malejący udział stanowisk wsparcia administracyjnego (tzw. back office) w polskich centrach usług, który skurczył się do niespełna 44 proc. To efekt przesuwania się branży w kierunku procesów o większej wartości dodanej, co widać też po rosnącym udziale funkcji front office (najbardziej zorientowanych na klienta i bliżej związanych z centralą), a przede wszystkim mid-office, które wspierają front office w radzeniu sobie z zaawansowaną analityką i innymi bardziej złożonymi zadaniami. Jak zwraca uwagę Janusz Dziurzyński, w tym roku procesy mid-office po raz pierwszy przekroczyły 50 proc. świadczonych usług (ich udział sięgał prawie 53 proc.).

Faktury wklepuje robot

Dane ABSL potwierdzają, że branża stwarza spore możliwości kariery dla absolwentów uczelni, którzy startując z podstawowych stanowisk juniorskich, awansują z czasem na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Maleje udział prostszych procesów transakcyjnych (tzw. wklepywania faktur), bo coraz większą część z nich przejmują automaty. W co czwartym centrum SSC/BPO poziom automatyzacji przekracza 30 proc.

Jak zaznacza ABSL, w ciągu ostatnich czterech lat udział pracujących w sektorze specjalistów i menedżerów wzrósł z 69 proc. do prawie 75 proc. Ma to również związek z rosnącym udziałem usług wiedzochłonnych, które wymagają co najmniej półrocznego przeszkolenia pracownika, by osiągnął wymagany poziom wydajności. W I kwartale br. udział stanowisk wymagających specjalistycznej wiedzy sięgał 55,5 proc.

– W okresie między 2020 r. a 2023 r. odnotowaliśmy aż 50-proc. wzrost stanowisk wysoko specjalistycznych i menedżerskich – podkreśla Grzegorz Mucha, szef Shell Business Operations Kraków zwracając też uwagę na inny trend; rosnącą w Polsce liczbę globalnych, decyzyjnych stanowisk. To szansa dla polskich specjalistów, którzy pracując w branży, mogą budować międzynarodową karierę.

Jak zaznacza Paweł Panczyj, podczas gdy technologia przejmuje coraz więcej powtarzalnych procesów w finansach, księgowości czy w IT, to w branży rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne kompetencje analityczne i umiejętności miękkie, potrzebne w funkcjach mid czy front office.

Jak zaznacza Dagmara Żuromska z Randstad, w miejsce likwidowanych stanowisk przychodzą nowe, lepiej płatne miejsca pracy w centrach rozwojowych (R&D) oraz w zaawansowanych usługach biznesowych. – W SSC na pewno będą poszukiwane stanowiska wspierające skomplikowane procesy finansowe, controllingowe i wdrożeniowe, a także te związane z ESG– wylicza ekspertka Randstad