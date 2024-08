Strażnika w postaci „wieku emerytalnego” najłatwiej jest postawić

Kto ma dbać o zdrowie, czyli problem trzeci

Z danych GUS za zeszły rok wynika, że osobom starszym, które skończyły 65 lat, udzielono przez rok ponad jedną trzecią wszystkich porad medycznych, choć stanowią nieco ponad jedną piątą mieszkańców Polski. Zaś koszty ich leczenia, finansowane przez NFZ, to prawie 39 proc. wartości wszystkich świadczeń. Społeczeństwo się starzenie, więc coraz więcej pieniędzy będzie trzeba wydawać na opiekę zdrowotną.

W wielu powiatach w szpitalach za dużo jest miejsc na położnictwie, a za mało (jeśli w ogóle są) na geriatrii. Niektórzy samorządowcy przyznają, że kolejne rządy mają programy finansujących żłobki i przedszkola, a oni zastanawiają się, skąd wziąć pieniądze na domy dla osób obłożnie chorych i starszych. Potrzebne więc będą: pieniądze, nowi specjaliści, instytucje. Czego jeszcze brakuje, a co nie jest tak drogie jak naprawianie ochrony zdrowia? Profilaktyki. Chorujemy (i często o tym nie wiemy) na cukrzycę albo nie traktujemy jakiegoś stanu – np. otyłości – jako choroby.

Jak to się ma do wieku emerytalnego? Wiele osób nie może efektywnie pracować ze względu na swoje samopoczucie lub zdrowie. Potrzebne jest zaangażowanie władz w stworzenie efektywnego systemu opieki zdrowotnej, ale też pracodawców. Zadbanie choćby o zmieniające się wymagania i możliwości zdrowotne pracowników 50+. Firmy prześcigają się w oferowaniu jako bonusów kart wejścia do siłowni. Ale ile wyposaża stanowiska pracy w ergonomiczne urządzenia?

Wybór zawsze ostatecznie zależy od polityków. Przykładem jest to, co dzieje się z Funduszem Pracy. Bezrobocie jest niskie, składka nie zmienia się od lat. Od lat wspomaga kolejne rządy w prowadzeniu polityki społecznej: ponad połowa składki przeznaczana jest na Fundusz Solidarnościowy, na wypłatę między innymi 13. i 14. emerytury, a nie np. na poprawę warunków pracy dla osób 50+.



Umiemy liczyć i dlatego idziemy na emeryturę

Większość osób przechodzi na emeryturę w ciągu roku od momentu, w którym zdobywają do tego prawo. Co prawda istnieje ulga podatkowa dla osób, które nie złożą wniosku o świadczenie, ale tylko do określonego limitu zarobków. A najbardziej opłacalne finansowo jest pobieranie emerytury (w tym 13. i często 14. świadczenia) oraz dodatkowo praca. Trudno się dziwić, że każdy zastanawia się, co jest dla niego bardziej opłacalne.