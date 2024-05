Mniej równości dla kobiet

-Mówienie o równości i różnorodności niestety nie zawsze oznacza, że kobiety i mężczyźni mogą liczyć na równe traktowanie. Jest to szczególnie dotkliwe dla pracujących mam, które niejednokrotnie doświadczają uprzedzeń ze zwiększoną mocą – jako kobiety oraz osoby wychowujące dzieci – zaznacza Aleksandra Tyszkiewicz.

Widać to także w badaniu Hays Poland, według którego ponad połowa pracujących matek ma problemy z wzięciem zwolnienia na czas choroby dziecka a prawie połowa narzeka na brak ułatwień ze strony pracodawcy, które (jak n.p. elastyczne godziny pracy, praca hybrydowa) mogą pomóc łączeniu obowiązków rodzicielskich i zawodowych.

Jak podkreśla Anna Łabno-Kucharska z fundacji Mamo Pracuj, która wspiera aktywność i aktywizację zawodową matek, elastyczność pracy jest jednym z czynników, które najbardziej pomagają kobietom w powrocie na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Według tegorocznego badania „#MotherEmpower.Wizerunek matek w oczach pracodawców”, które z inicjatywy firmy Bosch zrealizowała SW Research, pracodawcy, HR-owcy i rekruterzy, w większości neutralnie albo pozytywnie patrzą na kobiety wracające do pracy po przerwie związanej z macierzyństwem. Tylko co ósmy podchodzi do nich z rezerwą, podczas gdy co trzeci rekruter dostrzega szereg korzyści związanych z zatrudnieniem kobiet wychowujących dzieci. Wśród tych korzyści firmy najczęściej (86 proc.) wskazują budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy przychylnego rodzicielstwu a także wzmocnienie niektórych umiejętności zespołu czy poprawę różnorodności.

Babciowe zaktywizuje mamy?

Ponad trzy czwarte firm dostrzega też, że zatrudnianie kobiet wychowujących dzieci sprzyja mniejszej rotacji kadr i większemu zaangażowaniu pracowników. Te korzyści będą sprzyjać zwiększaniu otwartości pracodawców na potrzeby rodziców, w tym kobiet, które są dzisiaj jedną z nielicznych rezerw podaży na rynku pracy. Tym cenniejszą, że niekorzystne zmiany demograficzne zmniejszają z roku na rok liczbę Polaków w wieku produkcyjnym.

Według danych GUS, pod koniec zeszłego roku ponad 470 tysięcy kobiet w wieku 25-44 lat było biernych zawodowo ze względu na obowiązki rodzinne, w tym wychowywanie dzieci. Przy malejącej co roku o kilkadziesiąt tysięcy grupie Polaków w wieku produkcyjnym, to cenny zasób kadrowy.