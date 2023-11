Wzrosło bezrobocie w strefie euro, ale nie ma powodów do niepokoju

Bezrobocie w krajach strefy euro wzrosło we wrześniu o 0,1 pkt wobec sierpnia do 6,5 proc., ale nie jest to powód do niepokoju, bo wynik z sierpnia był najniższy w historii. W całej Unii było to 6 proc., bez zmiany od czerwca — podał Eurostat.