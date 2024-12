Kredyty mieszkaniowe zaciągają zamożni nabywcy

– Kredyty hipoteczne – mimo braku kolejnego programu wsparcia - radzą sobie naprawdę całkiem nieźle. Wartość akcji kredytowej w listopadzie br. wyniosła 6,72 mld i jest na dobrym poziomie.

Zakładana roczna prognoza akcji kredytowej na poziomie 81 mld zł powinna zostać przekroczona. Już bowiem po 11 miesiącach osiągnęliśmy wartość 80,72 mld zł. Trzeba jednak pamiętać, że w tegorocznej akcji kredytowej uwzględniono kredyty z puli wniosków złożonych jeszcze w zeszłym roku w ramach programu „Bezpieczny kredyt” na kwotę 13,6 mld zł – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

– Wzrost wartości kredytów mieszkaniowych w większym stopniu niż ich liczby wskazuje, że klienci zaciągają kredyty na coraz wyższe kwoty. Jest to związane z nabywaniem droższych nieruchomości w wyniku utrzymujących się nadal wysokich cen rynkowych. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrosty akcji kredytowej w okresie styczeń-listopad 2024 r. jest poprawa zdolności kredytowej, która umożliwia zaciąganie kredytów mieszkaniowych na wyższe kwoty i to przy najwyższym wśród krajów UE poziomie oprocentowania kredytów mieszkaniowych oraz niewydłużaniu okresu kredytowania. Można to tłumaczyć tym, że obecnie kredyt mieszkaniowy zaciągają osoby o wyższych dochodach – dodał.

Nic zatem dziwnego, że w listopadzie średnia kwota kredytu mieszkaniowego ustanowiła nowy rekord.