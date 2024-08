- Zgodnie z przewidywaniami, popyt na kredyty mieszkaniowe wyhamował po zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach ubiegłorocznego programu „Bezpieczny kredyt”. Mimo obaw, zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi nie spadło jednak do poziomu sprzed uruchomienia programu i obecnie jest ono o około 1/3 niższe niż w lipcu zeszłego roku – wskazał Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. - W relacji do czerwca br. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o około 11 proc. – i jest to informacja pozytywna. Być może jest to efekt zniecierpliwienia potencjalnych beneficjentów zapowiadanego nowego programu wsparcia kredytobiorców. Osoby te złożyły wnioski o kredyt na warunkach rynkowych – dodał.

Resort rozwoju zapowiadał program „Na start” po wakacjach, ale w lipcu minister powiedział, że najwcześniejsza data wprowadzenia to początek 2025 r. Wciąż nie ma porozumienia w rządzie i koalicji co do szczegółów, a nawet samej koncepcji dotowania kredytów.

Będą dwucyfrowe spadki wartości wnioskowanych pożyczek. Efekt bazy

W II półroczu odczyt BIK Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe pozostanie ujemny.

- W lipcu 2023 r. mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem skumulowanego popytu na kredyty mieszkaniowe z I półrocza związanym ze wstrzymywaniem się kredytobiorców z wnioskami, w oczekiwaniu na uruchomienie „Bezpiecznego kredytu”. Obecnie rozpoczyna się więc okres wysokiej bazy od lipca zeszłego roku. To główna przyczyna niskiego odczytu BIK Indeksu Popytu na hipoteki w lipcu tego roku. Mamy więc efekt odwrotny od tego, jaki występował w I półroczu br., gdy porównywaliśmy poziom popytu do niskiej bazy pierwszego półrocza zeszłego roku. Teraz będziemy świadkami odwrotnego efektu, tzn. efektu wysokiej bazy II półrocza 2023 r. Przyczyni się to do spadku wartości Indeksu w kolejnych miesiącach bieżącego roku – powiedział Rogowski.