Echo wierzy w szeroko pojętą mieszkaniówkę

Echo Investment w 2023 r. miało 67 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 127 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży był stabilny, rzędu 490 mln zł, w kolejnych pozycjach sprawozdanie Echa to również tradycyjnie dużo zysków i strat czysto papierowych.

Echo bezpośrednio zajmuje się budową nieruchomości komercyjnych – głównie biur oraz rozwojem platformy PRS Resi 4 Rent (dostarcza mieszkania i ma 30 proc. udziałów). Z kolei przez notowany osobnie Archicom grupa buduje również mieszkania na sprzedaż – i ma tu duże ambicje.

Wynikowa bajaderka

Skonsolidowane przychody wzrosły o 13 proc., do 1,57 mld zł. Najwięcej, 1,29 mld zł (wzrost o 16,5 proc.) pochodziło ze sprzedaży mieszkań – grupa wydała klucze do 2122 lokali, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Kolejne duże pozycje to najem powierzchni biurowej i w centrach handlowych (ponad 170 mln zł) – co do zasady Echo jest deweloperem i spienięża nieruchomości komercyjne.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 487 mln zł, o 1 proc. mniej rok do roku. Wynik mieszkaniówki wzrósł o prawie 7 proc., do 403 mln zł – marża zmniejszyła się z 34 proc. do 31,2 proc.

Zysk operacyjny grupy był niższy o 34 proc. niż rok wcześniej i wyniósł 180 mln zł. Spadek to głównie wynik z wyceny portfela nieruchomości komercyjnych: w 2023 r. było to 76 mln zł pod kreską wobec 11 mln zł na minusie rok wcześniej. O jedną czwartą, do 106 mln zł, wzrosły koszty ogólnego zarządu.