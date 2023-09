Chińska policja zatrzymała pracowników giganta nieruchomościowego Evergrande

China Evergrande, najbardziej zadłużony deweloper na świecie, znajduje się w samym centrum kryzysu w chińskim sektorze nieruchomości, który od końca 2021 r. boryka się z serią niespłacanych zobowiązań, co opóźnia rozwój drugiej co do wielkości firmy deweloperskiej na świecie. Grupa, przechodząca obecnie przedłużającą się restrukturyzację zadłużenia, w wyniku której wyjęła szereg aktywów, oświadczyła w piątek, że opóźnia podjęcie decyzji w sprawie restrukturyzacji zadłużenia za granicą z września na październik 2023 r.

Obrót akcjami Evergrande został zawieszony na 17 miesięcy, do 28 sierpnia. Agencja Moody's obniżyła perspektywy dla chińskiego sektora nieruchomości do negatywnej ze stabilnej, powołując się na wyzwania gospodarcze, które według niej zmniejszą sprzedaż pomimo wsparcia rządu – pisze Reuters.