Rolnicy obserwują też wysokość podatku związanego z eksportem soi i produktów pochodnych; dla ziarna wynosi on 26 proc, dla oleju sojowego i śruty 24,5 proc. Niektórzy mają nadzieję, że prezydent Milei spełni to, co obiecywał i obniży te stawki do czerwca. — Rolnicy myślą, że jeśli władze zrobiły to już raz, to czemu nie mogłyby zrobić tego znowu — wyjaśnił Ricardo Bergmann, rolnik z Monte Buey w prowincji Cordoba, wiceprzewodniczący izby sojowej AcSoja. Dodał, że w Kongresie jest kilka projektów obniżenia tych podatków, a Milei będzie chciał umocnić się przed wyborami uzupełniającymi w październiku.

Liczy się też pogoda

Mniejsza sprzedaż soi może wynikać też z kaprysów pogody, które nękały rolnictwo Argentyny w sezonie 2024/25, najpierw w okresie siewów, potem, gdy nastała dotkliwa susza. Duże opady w drugiej połowie lutego rozwiały obawy, że nie będzie co zbierać, przyspieszyły też zbiory wczesnej kukurydzy. Rolnicy poświęcili się tej uprawie z powodu atrakcyjnych cen. Obsiali więcej pól, teraz trwają jej żniwa i rośnie jej sprzedaż.

Mniejsza sprzedaż soi powinna być powodem do niepokoju dla prezydenta, bo jego rząd potrzebuje dolarów do ustabilizowania waluty. A soja jest głównym źródłem dewiz dla Argentyny, zasadniczo dzięki eksportowi oleju sojowego i śruty. Rząd przystąpił więc do działań mających przeciwdziałać pogłoskom o możliwej dewaluacji peso.