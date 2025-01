Ceny gatunku arabica, wykorzystywanego do mieszanek premium, wzrosły o 94 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, osiągając nowy rekordowy poziom w tym tygodniu. Kontrakty terminowe na robustę również gwałtownie wzrosły w podobnej skali. Kiepska pogoda, a w efekcie niższe zbiory w Brazylii i Wietnamie sprawiają, że może to być dopiero przedsmak kolejnych rekordów cenowych.

Kawa mocno drożeje

Tym bardziej, że o ile dekadę temu za popyt na kawę odpowiadały głównie kraje wysokorozwinięte, to od kilku lat więcej surowca jest spożywane w krajach, gdzie kawa jest uprawiana. To już niemal 30 proc. światowej produkcji, a udział ten stale rośnie, jak wynika z danych Międzynarodowej Organizacji Kawy. To kolejny czynnik który sprawia, że ceny na światowych rynkach będą rosły.

- Konsumenci nie zrezygnują ze zwyczaju parzenia kawy w domu, ale mogą zmniejszyć ilość przygotowywanych napojów dziennie, aby ograniczyć marnotrawstwo – mówi agencji Bloomberg Pavel Cardoso, prezes brazylijskiego stowarzyszenia branży kawowej Abic. Ten kraj to największy producent na świecie, ale jest również drugim co do wielkości rynkiem jeśli chodzi o spożycie kawy.

Soja zamiast kawy

Także w Wietnamie organizacje branżowe informują, że wysokie ceny sprawiają, że niektórzy kupujący wahają się przed składaniem dużych zamówień. W Indonezji niektórzy producenci przechodzą na używanie w palarniach ziaren niższej jakości.