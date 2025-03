Wraz ze wzrostem cen jaj w USA podróżni zaopatrują się w tańsze produkty w Meksyku, a także w Kanadzie. Departament Rolnictwa USA zakazuje takiego importu, ponieważ jaja sprowadzane nieoficjalnymi kanałami mogą rozprzestrzeniać choroby – informuje „Wall Street Journal”.

Reklama

U.S. Customs and Border Protection (Urząd Celny i Ochrony Granic – CBP) na swojej stronie w mediach społecznościowych przestrzega przed przemytem jaj:

„PRZYPOMNIENIE: surowe jaja z Meksyku są zakazane w USA. Niezadeklarowane towary = grzywny.

Biuro terenowe w San Diego odnotowało 158-procentowy wzrost liczby przechwyconych jaj od roku fiskalnego 2024. Podróżni są zobowiązani do deklarowania wszystkich produktów rolnych funkcjonariuszom CBP i specjalistom ds. rolnictwa; brak deklaracji może skutkować grzywnami w wysokości do 10 000 USD. Podróżnym zabrania się przywożenia świeżych jaj, surowego kurczaka lub żywych ptaków do Stanów Zjednoczonych z Meksyku".