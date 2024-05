Czytaj więcej Rolnictwo Sondaż: Polacy zdecydowanie popierają protesty rolników. Są dwa główne powody Ponad 72 proc. badanych popiera protesty rolników. Bo wszyscy boimy się Zielonego Ładu oraz mamy coraz więcej żalu do Ukraińców. „Ten krytycyzm realizujemy, popierając protesty pośrednio wymierzone w Ukrainę. To bezpieczna ścieżka omijania poprawności politycznej” – mówi Marcin Duma, prezes IBRiS.

- To pokazuje, że tam prym wiodą ci, którzy z rolnictwem nie mają wiele wspólnego – mówił w rozmowie z „Rz” Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa.

Dlaczego więc osoby z „Orki” uważają, że mogą reprezentować „prawdziwych rolników” – to jeszcze staramy się ustalić. Na razie warto jednak postawić pytanie – co oni w ogóle robią w Sejmie i jak się tam dostali. Jak dowiedzieliśmy się od świadków tego zdarzenia, protestujących wprowadzili do Sejmu posłowie PiS – w tym Robert Telus, były minister rolnictwa oraz Piotr Polak. Obydwaj startują do europarlamentu z okręgu łódzkiego, z tego regionu, według ustaleń, mają też pochodzić protestujący.

Rolnicy protestujący w Sejmie rozpoczęli wczoraj strajk głodowy. Żądają spotkania z premierem ws. Zielonego Ładu PAP/Rafał Guz

Zdaniem polityków, z którymi rozmawiała „Rz”, jest to element spektaklu przedwyborczego, by zdobyć głosy rolników sceptycznych wobec polityki UE.