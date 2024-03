UE zwiększy kontrole eksportu zboża z Ukrainy, aby złagodzić obawy rolników

Ukraina wyeksportowała szlakami solidarności od ich utworzenia w maju 2022 do stycznia 2024 ponad 64 mln ton zboża, nasion oleistych i pokrewnych produktów. — powiedziała komisarz Valean. Trzy miliony ton zboża przeszło tranzytem tylko w styczniu, w tym ok. 2,04 mln ton przez Rumunię. Zboże trafia do tego kraju drogą, koleją i barkami po Dunaju. Tranzyt przez port w Konstancy zmalał w styczniu, natomiast eksport drogowy i kolejowy do krajów południowej Europy nabrał tempa w wyniku finansowanych przez Unię inwestycji w kolej — powiedziała Adina Valean.

Najważniejszy jest jednak tranzyt Dunajem, tą rzeką przepływa 1,2-1,5 mln ton zboża miesięcznie, a kolejne 0,5-0,7 mln ton innych produktów, np. paliw płynnych, trafia do Ukrainy. Pani komisarz poinformowała, że przedstawiciele władz ukraińskich rozmawiają z rumuńskimi odpowiednikami o zakotwiczeniu trzech tymczasowych boi w porcie w Konstancy, co zwiększyłoby przepustowość tego portu o milion ton zboża miesięcznie.