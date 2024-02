Rolnicy znów blokują – dziś płoną opony w Brukseli, jutro stanie Warszawa

Gwałtowne protesty rolników w Brukseli AFP

UE się ugina, skonsultuje zmiany z rolnikami

UE zapowiada jednak szerokie konsultacje tych propozycji z rolnikami, KE uruchomi w marcu ankietę internetową skierowaną bezpośrednio do rolników. - Badanie to zapewni już latem jaśniejszy obraz głównych przeszkód administracyjnych postrzeganych i napotykanych przez rolników. Jej wyniki zostaną uwzględnione w bardziej szczegółowej analizie, która zostanie opublikowana jesienią 2024 roku – zapewnia KE w dzisiaj opublikowanej informacji. Pozostaje jednak pytanie, czy rolnicy, którzy dziś podpalają opony, będą chcieli czekać na propozycje aż do jesieni.

Poza ankietą, KE proponuje uproszczenie niektórych wymogów warunkowych, w tym tzw. norm GAEC (zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska) - które wszyscy rolnicy muszą spełnić, aby otrzymać wsparcie w ramach WPR – a który okazał się trudny do wdrożenia. KE pozwoliła w 2024 r. na częściowe zwolnienie z przepisów dotyczących gruntów leżących odłogiem, tzw. GAEC 8 i proponuje zmianę zasad wymogu utrzymania obszarów trwałych użytków zielonych w UE (GAEC 1). Tutaj byli hodowcy zwierząt gospodarskich posiadający duże użytki zielone, którzy przeszli na produkcję roślin uprawnych z powodu zakłóceń rynkowych w sektorze mięsnym i mleczarskim, mogliby zostać poproszeni o ponowne przekształcenie swoich gruntów ornych w trwałe użytki zielone. Jednak to mogłoby doprowadzić do utraty dochodów przez zainteresowanych rolników.

Komisja proponuje też uproszczenie metodologii niektórych kontroli, tak by zmniejszyć liczbę wizyt w gospodarstwach rolnych nawet o połowę. Wreszcie KE proponuje wyjaśnienie stosowania pojęcia siły wyższej i wyjątkowych okoliczności. Ta koncepcja prawna pozwala rolnikom na uniknięcie kar, gdy nie mogą spełnić wszystkich wymogów WPR z powodu susz lub powodzi.