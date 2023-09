Polska chce „łagodzić emocje" z Ukrainą i przenieść kontrole zboża na Litwę

Minister przedstawił ustalenia, zgrabnie przerzucając całą winę za kryzysową sytuację na stronę ukraińską, ale jednocześnie – podkreślał chęć załagodzenia emocji.

Co ustalili ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy?

Polska i Ukraina będą pracować nad wybudowaniem skutecznych mechanizmów dla wywozu zboża z Ukrainy, by ono docierało do tych krajów, gdzie trafiało przed wojną.

Co ważne i nowe, Telus zasygnalizował też, że rozmawia z Ukrainą, by zboże nie wjeżdżało do nas do końca roku, podobnie jak w przypadku porozumienia Ukrainy z Rumunią.

Czytaj więcej Gospodarka Wojna na embarga może zrujnować relacje Polski i Ukrainy Awantura o zboże i wojna na embarga dotyczy drobnej części naszego rolnictwa, ale może zrujnować relacje Polski i Ukrainy.

- Zapytałem, czy jeśli Polska powie, że nie chcemy do końca roku tych czterech zbóż na rynku polskim, czy strona ukraińska zapewni, że to zboże nie będzie jechało”?. Powiedział (minister Solski – red.), że tak – mówił Telus,podkreślając, że to Polska ma decydować o tej sprawie, do kiedy ma zboże nie jechać. Jego zdaniem, to jest moment na wypracowanie mechanizmów tranzytu czy wysyłki zbóż do Polski. - Jeżeli mówimy, że Ukraina chce wejść do UE, a chce, i politycznie się z tym zgodzimy, i nie wypracujemy mechanizmów, w których to my będziemy decydować, to one nigdy nie zafunkcjonują – zauważył.

Szykują się zmiany w tranzycie, Polska nie tylko poprze proponowane przez komisarza rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego, dopłaty do tranzytu ukraińskiego zboża, a także – chce przenieść kontrole z terenu naszego kraju – na Litwę i do Niemiec, do portów, tam, gdzie zboże będzie opuszczało teren UE.