Na kanale Sławomira Mentzena Trzaskowski po raz pierwszy od dawna zmienił tę taktykę. W jaskrawym przeciwieństwie do Karola Nawrockiego nie zabiegał o poparcie konfederatów, ale wykorzystał spotkanie, aby wygrać bitwę na argumenty, które bliskie są wyborcom liberalno-lewicowym, dając im nadzieję. Najważniejsze słowa jego wystąpienia: „Nie jestem Karolem Nawrockim” – osadziły go w roli lidera, który walczy o konkretny kształt Polski, a spór ten chce rozstrzygnąć przy wyborczej urnie. I żeby wygrać, będzie uciekać się do wszystkich sposobów, choćby nawet miało to oznaczać wspólne piwo z kimś z innej bajki.

Wybory prezydenckie 2025: Rafał Trzaskowski wrócił do roli lidera

W niedzielę sztab KO– w końcu – skorzystał ze wsparcia Donalda Tuska, symbolu wyborczej polaryzacyjnej mobilizacji, ale także umiejętnie pozycjonował Trzaskowskiego w roli lidera tych, którzy 15 października 2023 r. chcieli zmiany. Zamiast uciekać w strachu przed plebiscytem na temat rządu, sztab prezydenta Warszawy wrócił do kampanijnych serduszek, kreując umiejętnie przekaz, że nadchodząca niedziela jest raczej dogrywką wyborów parlamentarnych niż drugą turą wyborów prezydenckich.

W końcu, chociaż Karol Nawrocki nie popełnił żadnego istotnego błędu wyborczego, nagromadzenie wokół niego coraz to nowych, niewygodnych faktów, informacji lub pytań powoduje, że będzie mu szalenie trudno zmobilizować nowych wyborców. Coraz bardziej realna wizja, że to on zostanie prezydentem RP, spowodowała, że zamiast porwać za sobą wyborców, którzy nie poszli do pierwszej tury, staje się postacią – pozostając w metaforyce Joanny Senyszyn – której bliżej do Dartha Vadera niż Luke’a Skywalkera.

Rafał Trzaskowski podjął ryzyko, wygrał wyborczy weekend i odzyskał rolę lidera. Emocje, które udało się wytworzyć zaledwie na kilka dni przed wyborami, mają szansę zmobilizować niezdecydowanych i ponieść go do Pałacu Prezydenckiego. Ale pamiętajmy, w wyborach prezydenckich łatwiej jest gonić, a trudniej uciekać.