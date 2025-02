Nowe Monachium? Warto pamiętać nie tylko o 1938 roku, ale również o 1939 roku

Po czwarte, porównania historyczne bywają mylące. Sporo się mówi ostatnio o Monachium, przypominając 1938 rok. Ale po nim nastąpił rok 1939, w którym osamotniona Polska musiała się zmierzyć z agresją Trzeciej Rzeszy, po której nastąpiła agresja Sowietów. Nie będę się wdawać w historyczne rozważania, czy można było wojny uniknąć, czy też ją opóźnić, ale wówczas panował w Polsce wojenny szał. Przekonanie, że spuścimy Niemcom lanie, zadufanie i sny o potędze zweryfikowała dość szybko kampania wrześniowa.

Po piąte, warto pokazać, jaka sytuacja panuje dziś w Europie. Przed Tuskiem ważne wybory. Demokracja ma to do siebie, że nie wystarczy mieć rację, ale trzeba wygrywać elekcje. Scholz, który wczoraj brylował u Macrona, w niedzielę przegra przyspieszone wybory i odejdzie. Sam Macron nie ma zbyt mocnej pozycji we Francji. Keir Starmer i jego Partia Pracy niedawno wygrała wybory w Wielkiej Brytanii. Oskarżanie Tuska, że nie chce podejmować tak ważnej decyzji, bo boi się o wynik wyborów, to nierozumienie realiów demokracji. Źle by było, gdyby premier podporządkowywał kampanii wyborczej bezpieczeństwo państwa. Ale Tusk robi coś dokładnie odwrotnego. W Polsce dziś są inne nastroje niż trzy lata temu, gdy wojna wybuchła. Musimy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił, ale robić też wszystko, by Polska nie dała się do wojny wciągnąć. Kto to zrobi, przegra wybory. Tusk to rozumie i dlatego odpowiedział w swoim stylu w serwisie X krytykom, że będzie myślał wyłącznie o bezpieczeństwie.

Czy w czasie kampanii wyborczej możliwa jest poważna debata o wojnie i pokoju?

To nie oznacza jednak, że nie ma żadnych argumentów przemawiających za udziałem Polski w misji stabilizacyjnej. Potrzebujemy dyskusji na ten temat. Ale wykraczającej poza godnościowe oburzenia czy zarzuty tchórzostwa. I – też wbrew skłonnościom samego Donalda Tuska – nie powinna się ta debata toczyć w serwisach społecznościowych.

Niestety takiej debaty nie da się przeprowadzić, gdy wchodzimy w kluczową fazę kampanii wyborczej. Bo dokładnie za trzy miesiące pójdziemy wybierać prezydenta, który prawdopodobnie będzie stał na czele polskiego państwa przez następną dekadę.