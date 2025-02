W Polsce dwa miliony osób żyje w ubóstwie – także jeśli chodzi o jedzenie – a równocześnie ogromne ilości jedzenia trafiają na śmietniki. System faworyzuje korporacje, ignorując realne potrzeby ludzi i planety. Obecny system żywnościowy to globalna katastrofa. Rolnictwo odpowiada za blisko jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się do zmiany klimatu, utraty bioróżnorodności i degradacji gleby. Model oparty na intensywnej hodowli zwierząt i nadmiernej konsumpcji mięsa nie tylko zanieczyszcza powietrze i wodę, ale również podważa nasze prawo do zdrowej żywności. Uznanie rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych musi być traktowany jak priorytet dla bezpieczeństwa: zdrowotnego, środowiskowego i klimatycznego.

Sto dziesięć organizacji pozarządowych i dwudziestu siedmiu naukowców i naukowczyń podpisało apel Green Rev Institute do Komisji Europejskiej. To nie jest kolejny technokratyczny dokument – to wezwanie do działania.

Bezpieczeństwo, Europo!

Hasło polskiej prezydencji w Radzie UE, które ma zmobilizować głowy państw do zwiększenia wydatków na zbrojenia oraz wyrażenie zgody się na współfinansowanie przez Unię Europejską Tarczy Wschód i Bałtyckiej Linii Obrony, zamyka się tylko i wyłącznie na bezpieczeństwo militarne. A szkoda – w programie prezydencji brakuje szerzej pojętego bezpieczeństwa dnia codziennego, którego pozbawione są miliony obywatelek i obywateli UE.

Polski rząd zdaje się nie rozumieć powagi kryzysu mieszkalnictwa i ubóstwa energetycznego. Nie postrzega też priorytetowo walki z ubóstwem żywnościowym – to aż dwa miliony Polek i Polaków, których dotyka niedożywienie lub po prostu nie ma dostępu do pełnowartościowej żywności, w cenach adekwatnych dla swojego portfela. Tylko przyjmując szczere i szerokie podejście do bezpieczeństwa, możemy zapewnić stabilny i pomyślny świat dla przyszłych pokoleń.