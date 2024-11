Popularność Trzaskowskiego wśród wyborców lewej strony to żaden bonus dla partii Donalda Tuska, ale za to poważna przeszkoda dla kandydatki Lewicy na powalczenie o przyzwoity wynik

Na dodatek badania opinii publicznej pokazały, że wyborcy Lewicy jako ulubionego polityka wskazują Rafała Trzaskowskiego. Czarzasty, Biedroń i Zandberg plasują się za prezydentem Warszawy. I to właśnie kandydatura utożsamianego z progresywną polityką włodarza stolicy spędza sen z powiek trzem liderom. Kojarzony z aborcyjnymi protestami, ściąganiem krzyży w warszawskich urzędach i stołeczną paradą równości polityk KO jest w stanie porwać za sobą lewicowych wyborców jak nikt inny.

Dlaczego dla Lewicy lepszym kandydatem KO na prezydenta byłby Radosław Sikorski

Za to dość konserwatywny, bezczelnie zaczepiający oponentów na konferencjach prasowych Radosław Sikorski ma w sobie coś, co uderza w nutę prawicowego wyborcy. I to on mógłby sięgnąć po głosy potrzebne do zwycięstwa. Lewicowi wyborcy i tak w drugiej rundzie zagłosują na kandydata koalicji 15 października, kimkolwiek on będzie. Jak pokazują badania, to oni w końcu mają najbardziej antypisowskie nastawienie spośród wszystkich elektoratów.

Jeżeli wsłuchamy się w badania opinii publicznej, to najważniejszymi zagadnieniami dla wyborców w zbliżającej się kampanii prezydenckiej będą sprawy związane z bezpieczeństwem. Aż 40 proc. badanych w sondażu „Rzeczpospolitej” stwierdziło, że najbardziej boi się możliwości przeniesienia wojny Rosji z Ukrainą na terytorium Polski. Obawę przed wzrostem liczby migrantów z Afryki i Azji próbujących dostać się do Polski wyraziło aż 26 proc., a zwiększenia się fali uchodźców z Ukrainy obawia się co czwarty Polak. To właśnie w tych tematach, tak często zagarnianych przez prawicę, Sikorski ma sporą przewagę nad Trzaskowskim.