PAP

Akademickie spory pokazują, że w XXI wieku oskarżenie o faszyzm opiera się na autorytecie oskarżyciela. To arcydelikatna podstawa. Gdy granic sporu nie wyznaczają mury akademickie, wypowiedź eksperta trafia w świat polityki i nowych mediów. Tam obowiązują inne reguły. Konkurencja w zdobywaniu władzy, to nie dążenie do prawdy. Tam obowiązują łokcie i pięści, a nie namysł nad pojęciami.

Niechcący doprowadzono „faszyzm” do poziomu hiperinflacji terminologicznej. Jak w ekonomii hiperinflacja wiedzie do utraty zaufania do danej waluty, tak w przypadku hiperinflacji oskarżeń prowadzi nas do utraty zaufania do pojęć. Podmywanie podstaw demokracji polaryzacją trwa. Tym większy dramatyzm w sięganiu po erystyczną „broń atomową”. Nigdy do końca nie wiadomo, kiedy użyć tego słowa, żeby nie przestrzelić.