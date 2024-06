Polaryzacja przeszkadza politykom dbać o bezpieczeństwo Polski

Nie jesteśmy na szczęście Rosją, dlatego media mogą informować o incydencie, jaki miał miejsce na granicy. Pytanie brzmi, co zrobią z tą wiedzą politycy. Jeśli przedstawiciele dwóch największych partii będą przerzucać się oskarżeniami, a członkowie koalicji rządzącej spróbują wykorzystać problem na potrzeby wewnętrznej rywalizacji i wykończenia konkurencji, to możemy poczuć się jak pies z memów, który siedzi w płonącym pomieszczeniu z kubkiem kawy w łapach i powtarza przerażony: „Wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku”.

Latami politycy karmili polaryzacyjnego potwora. Wyłazi – gargantuiczny, potężny, obślizgły, kłapiący zębami i wymachujący rosnącymi łapskami. Kryzys na granicy trwa już trzeci rok. O wiele łatwiej byłoby sobie z nim radzić, gdyby politycy wypracowali jedną spójną politykę, kontynuowaną przez kolejne obozy, zamiast przerzucać się coraz to bardziej absurdalnymi oskarżeniami o to, kto jest czyim agentem. O wiele łatwiej byłoby też wyjaśnić to, co wydarzyło się przy granicy, gdyby nie nadmiarowa patologiczna polaryzacja. Jeśli ostatni incydent nie będzie dzwonem bijącym na trwogę, to co obudzi polskich polityków?