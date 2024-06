Bogusław Chrabota: 4 czerwca - dzień wolności, w którym Polsce i Polakom się udało

Mamy w swojej historii – jak każdy naród – daty jasne i daty ciemne. Pierwszy dzień września tamtego strasznego roku 1939. Oby się nigdy nie powtórzył. To życzenie szczególnie ważne i aktualne w naszych trudnych czasach.

4 czerwca 1989 r. - wyjątkowe święto

22 lipca 1944 r., data, z którą wiąże się pamięć komunistycznych kajdanów. 11 listopada, święty dzień końca wielkiej wojny i odrodzenia się Polski do wolności. 3 maja, święto narodowego rozumu, który zatriumfował po epoce, kiedy jak ćma do płomienia parliśmy do samozniszczenia. Wtedy nie wyszło.

Polska dziś w świetle obiektywnych wskaźników pozostaje w jednym z najlepszych okresów swojej historii. Należy jednak zawsze pamiętać, że tak skutecznie urzeczywistniona polska droga do wolności rozpoczęła się od Solidarności i wyborów 4 czerwca 1989 roku.

I ta data z nieodległej przeszłości. 4 czerwca 1989 r., kiedy wreszcie poczuliśmy smak sukcesu. Kiedy udało się Polsce i Polakom. 4 czerwca to wyjątkowe święto, bo po tej dacie, bez względu na kłótnie i swary, trudne do pokonania linie podziałów, stworzyliśmy demokrację i wkroczyliśmy w najlepszy w historii czas odrodzonego państwa.