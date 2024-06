Na procesie Donalda Trumpa skorzysta Władimir Putin. Dlaczego?

Donald Trump, były i być może przyszły prezydent USA, uznany został przez dwanaścioro obywateli Nowego Jorku za winnego zarzucanych mu czynów. Jego przeciwnicy nie posiadali się z radości: „Wreszcie go dopadliśmy!”; jego zwolennicy utwierdzili się w przekonaniu o wendecie elit. Nie przypadkiem przecież Hillary Clinton określiła swego czasu wyborców Trumpa mianem hołoty i nie przypadkiem od ośmiu z górą lat nie było dnia, by któreś z liberalnych mediów nie znalazło powodu, a przynajmniej pretekstu, by zaatakować Trumpa. Jak stwierdził swego czasu Newt Gingrich, „Żaden prezydent od czasów Abrahama Lincolna nie spotkał się z tak niemającym granic uprzedzeniem i wrogością mediów, jakich doświadcza prezydent Trump”. On z kolei demonstracyjnie okazywał niechęć do Waszyngtonu i nie dbał o czystą kartotekę według przyjętych standardów politycznych. Miał za sobą dwa rozwody i liczne epizody mizoginiczne, był właścicielem kasyna i prowadził swój biznes egoistycznie i bez poszanowania przepisów, jeśli uważał je za niedogodne.

Dlaczego amerykańskie elity nienawidzą Donalda Trumpa

Trump wyczuwał, że wielu Amerykanów spragnionych jest polityka, który jest niekonwencjonalny i jawnie lekceważy normy poprawności politycznej. Ale elity nie mogły się zgodzić na tak ostre zakwestionowanie wyznawanych i praktykowanych przez nie wartości. Dwa razy próbowano odsunąć Trumpa od polityki na drodze impeachmentu, a gdy to się nie udało, zaczęto szukać na niego „haków”, by wykorzystać je na drodze prawnej.

Nowy Jork jest miastem zdominowanym przez Partię Demokratyczną, co przesądza o ukierunkowaniu lokalnego sądownictwa.

Wiele osób patrzących na USA przez pryzmat filmów o szlachetnych sędziach czy prokuratorach myśli, że tak właśnie wygląda amerykański system sądowniczy. Ale na poziomie stanowym rzeczywistość jest inna. Zarówno sędziowie, jak i szefowie prokuratur są wybierani na kilkuletnie kadencje i zrobią bardzo wiele, by wyborcy pozwolili im pozostać na urzędzie. Nowy Jork jest miastem zdominowanym przez Partię Demokratyczną, co przesądza o ukierunkowaniu lokalnego sądownictwa. W tym otoczeniu Donald Trump, nowobogacki inwestor budowlany, lekceważący tworzony przez dekady system zależności, stanowił zagrożenie. A ktokolwiek spędził w tym mieście jakiś czas, wie doskonale, że nowojorczycy mają o sobie bardzo wysokie mniemanie i nie chcą, by ktoś je burzył.