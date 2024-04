Według wcześniejszych regulacji ustawowe zwolnienie z egzaminu państwowego przysługiwało tylko biegłym rewidentom, radcom prawnym, adwokatom, doradcom inwestycyjnym, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym oraz osobom posiadającym stopień doktora nauk ekonomicznych czy prawnych. Od wejścia w życie ustawy w styczniu 2017 r. to grono się poszerzyło m.in. o absolwentów MBA. Ponadto KPRM we wrześnie 2017 r. określiła zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w których znalazły się m.in. zalecenia dotyczące oceny i weryfikacji ukończonych studiów MBA. W 2019 r. w nowelizacji tej ustawy zmieniono zapisy dotyczące studiów MBA, doprecyzowując, że chodzi o ukończenie studiów podyplomowych MBA. Niestety, wprowadziło to pewne utrudnienia dla absolwentów zagranicznych studiów MBA, w szczególności z USA, które są – jak mało kto wie w Polsce – traktowane jak studia magisterskie. Przy czym należy pamiętać, że studia MBA to przede wszystkim know-how oraz kontakty, które nawiązuje się poprzez studia.

Studia MBA po aferze Collegium Humanum: kwalifikacje czy dyplom?

Ten status prawny oraz przykład patologii Collegium Humanum, polegającej na kształtowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych w sposób naprawdę ekstremalny – bez przestrzegania jakichkolwiek reguł organizacyjnych i merytorycznych – stawia przed ustawodawcą zadania wprowadzenia norm dla programów MBA, co zmieni kolejny raz rynek tych studiów w Polsce. W tym kontekście, szukając rozwiązań prawnych, należy stwierdzić, że być może dzięki wprowadzeniu norm dla programów MBA wymusi to np. zdefiniowanie, co można nazwać studiami MBA, a co nie, oraz jakich kwalifikacji należy się spodziewać po absolwentach. Z drugiej strony obecny status prawny stanowi, że MBA to studia podyplomowe i tak je klasyfikuje.

Ze względu na brak norm programowych trudno jest jednoznacznie ocenić jakość programu MBA. Kryteriów może być wiele i każde z nich może mieć różną wartość. Z tej perspektywy jakości być może należy się doszukiwać w akredytacji programu lub uczelni, z którą ten program jest współrealizowany, oraz partnerów zagranicznych i krajowych.

Podsumowując, uczelniom wyższym, które prowadzą studia podyplomowe – MBA oraz działalność naukowo-dydaktyczną lub tylko dydaktyczną, działającym w obowiązujących warunkach prawnym (ustawa 2.0) oraz przyjętej kulturze pracy – państwo powinno narzucić specjalne ograniczenia i wymogi związane z interesem publicznym w postaci nowych reguł prawnych przywracających np. minima kadrowe.