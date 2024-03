Czytaj więcej Komentarze Krzysztof A. Kowalczyk: Budować CPK? Najpierw policzmy, czy się opłaca Politycy PiS przeciwstawiali CPK portom lotniczym we Frankfurcie czy Berlinie. Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu najbardziej szkodzi to, że stał się centralnym projektem politycznym. A powinien – biznesowym. Co zrobi z nim rząd Donalda Tuska?

Bez wątpienia odblokowanie KPO i funduszy spójności to dowód na elementarną polityczną sprawność ekipy rządowej, a przede wszystkim samego premiera. Odwrotną stroną tej samej monety są niestety relacje z Ukrainą i problem z polskimi rolnikami. Tu rząd nie odnotował zwycięstwa. Musi się zastanawiać dlaczego, bo przecież kwestia szczelności ukraińskiego tranzytu przez Polskę nie wydaje się szczególnie skomplikowana. Myślę, że mamy tu trudne sprzężenie polskiej polityki z europejską – ale to nie węzeł gordyjski. A gdyby nawet, zawsze można go przeciąć twardymi decyzjami finansowymi. Co prawda żaden liberał nie lubi interwencji państwa, ale w takim świecie przyszło nam żyć. Stabilność polityki też ma swoją cenę.

W 100 dni rządu Tuska trzeba patrzeć do przodu

Podsumowując 100 dni Tuska, wypada przede wszystkim zwrócić się w przyszłość. Przed nami podwójne wybory, które są ważnym kryterium dla koalicji. Z jednej strony motywują do wewnętrznej konkurencji – stąd tematy aborcji czy kwoty wolnej – z drugiej skazują ją na wzmocnienie współpracy. Turbulencje w rządzie obniżą bowiem wiarygodność wszystkich uczestniczących w nim partii, a na to ani Tusk, ani jego koalicjanci nie mogą sobie dziś pozwolić.

I sprawa najważniejsza na koniec: 100 dni Tuska to zarazem 100 dni postępującej degeneracji prawicy. Epoka Jarosława Kaczyńskiego wydaje się szybko przemijać. Z jednej strony za sprawą prowadzonych na różnych polach i w różnym tempie rozliczeń, z drugiej wskutek wewnętrznych tąpnięć w ramach niedawno jeszcze zjednoczonego bloku. To przyczynek do myślenia o nowym formacie polskiej polityki. Możliwe, że stopniowo uwalnianej od populistycznej gry na konflikt, społeczne i państwowe rozedrganie, w czym specjalizował się Kaczyński. Oby jego następcy, bo przecież będzie ich miał, byli bardziej pragmatyczni i w duchu konserwatywnym dbali o instytucje. Tylko tak zdobędą w przyszłości szansę na uczestnictwo w biegu o polską przyszłość.