Krzysztof A. Kowalczyk: Budować CPK? Najpierw policzmy, czy się opłaca

Politycy PiS przeciwstawiali CPK portom lotniczym we Frankfurcie czy Berlinie. Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu najbardziej szkodzi to, że stał się centralnym projektem politycznym. A powinien – biznesowym. Co zrobi z nim rząd Donalda Tuska?