Za punkt wyjściowy do dalszych planów uruchomienia efektywnych połączeń kolejowych między Ukrainą i Polską powinniśmy uznać Centralny Port Komunikacyjny. Za działania, które bez wątpienia należy kontynuować, uważam nasze starania o włączenie linii kolejowej Lublin–Zamość–Bełżec–Lwów do europejskiej sieci bazowej rozszerzonej TEN-T oraz europejskiego korytarza bałtycko-czarnomorskiego. Chodzi o budowę kolei szybkich prędkości, która z czasem zostałaby przedłużona do Kijowa. Dążąc do roli hubu, powinniśmy udrożnić korytarze kolejowe od granicy polsko-ukraińskiej do naszych portów morskich.

Szkolenia dla ukraińskiej administracji

Do przygotowania i realizacji programów koniecznych na drodze akcesji do UE, a jednocześnie odbudowy kraju Ukraina potrzebuje rzeszy dobrze przygotowanych urzędników i samorządowców. Tymczasem sytuacja kadrowa jest bardzo ciężka, część wykształconych, znających języki obce urzędników, głównie kobiet, wyjechała z kraju po inwazji rosyjskiej, wielu mężczyzn otrzymało wezwanie do wojska. Tym bardziej więc należy działać i stworzyć program szkoleniowy i stypendialny. Jego zakresem tematycznym powinny być polskie doświadczenia transformacji w obszarze różnych polityk publicznych oraz integracja europejska, szczególnie kwestie negocjacji akcesyjnych. Program taki powinien zawierać element stażowy w polskich instytucjach administracji publicznej czy samorządach. Byłaby to także inwestycja w naszą wspólną przyszłość i podstawa do budowania relacji na kolejne dekady.

Nowa instytucja finansowa – regionalny bank odbudowy

Widzimy dziś jasno, że skala inwestycji związanych ze zbliżaniem się Ukrainy do Europy Zachodniej przekroczy zdolności pojedynczych krajów, ale także dostępnych instytucji finansowych. Dodatkowo inwestycje te będą musiały być przeprowadzone nie tylko w Ukrainie, lecz także w całym regionie Europy Środkowej. Rozbudowa portów naddunajskich, portu w Konstancy, portów bałtyckich, budowa nowych połączeń gazowych i energetycznych w osi północ–południe – na te inwestycje trudno dziś znaleźć finansowanie zarówno w polityce spójności, jak i w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Polska przestała być także celem dla EBOiR w związku ze wzrostem gospodarczym i wysokim PKB na jednego mieszkańca. Jedyną skuteczną odpowiedzią powinno być utworzenie z inicjatywy Polski regionalnej instytucji finansowej – regionalnego banku odbudowy – komplementarnego wobec już istniejących instytucji oraz platform politycznych. To my mamy stabilny system polityczny i finansowy, co jest fundamentalne dla zaufania inwestorów i donatorów. Powołując nowy bank odbudowy, można wykorzystać istniejące już instytucje międzynarodowe jak Inicjatywa Inwestycji Trójmorza z siedzibą w Warszawie. Fundusz ma wspierać rozwój infrastruktury w regionie, co też stanowi duży potencjał wyjściowy w zakresie wspierania projektów infrastrukturalnych w Ukrainie.