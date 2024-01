Marek Migalski: Wyborcza wiosna jak początek trójskoku

Jednak z tej konfrontacji – jak pisałem – partia Kaczyńskiego nie może wyjść zwycięsko. Może jedynie nie ponieść druzgocącej porażki. Co innego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się dwa miesiące później. Tu już wszystko jest możliwe i duża mobilizacja tego elektoratu może skutkować pierwszym po październikowej porażce zwycięstwem. Zwłaszcza że nie wiemy, w jakim kształcie organizacyjnym pójdzie do tych wyborów obóz rządowy. Jeśli jego liderzy zdecydowaliby się na samodzielny start wszystkich czterech partii, szanse na zajęcie pierwszego miejsca przez PiS znacząco wzrastają. Gdyby tak się stało, byłby to silny i mobilizacyjny sygnał dla zwolenników tego ostatniego ugrupowania do myślenia o tym, że nie wszystko stracone, że najgorsze już za nimi i że oto rozpoczął się powrót Kaczyńskiego do władzy. To zaś stanowiłoby ważny przełom w kształtowaniu nastrojów w partii i pozwoliło jej prezesowi na ucięcie sporów wewnątrz niej i przejście od kłopotliwych pytań o przyczyny klęski sprzed pół roku do snucia radosnych planów powrotu do rządzenia.

To z kolei byłoby ważnym czynnikiem pozwalającym zmobilizować swoich zwolenników przed najważniejszymi wyborami, czyli elekcją prezydencką w 2025 r. Bo to ona zdecyduje, czy proces rozliczeń z bezprawiem rządów PiS będzie kontynuowany, co na trwałe uczyni sny jej liderów o powrocie do władzy nierealnymi (w przypadku zastąpienia Andrzeja Dudy kimś z obecnej ekipy rządowej – od dłuższego czasu obstaję, że będzie to osobiście Donald Tusk), czy też nastąpi odwrócenie nastrojów społecznych i otwarcie Kaczyńskiemu powrotu do władzy (w przypadku zwycięstwa kogoś z PiS – co wydaje mi się jednak mało realne).

Wyborczą wiosnę należy więc potraktować w kategoriach początku „trójskoku”, zakończonego elekcją prezydencką w 2025 r. Kto potknie się już za kilka miesięcy, znacząco obniży swoje szanse na dobry ostateczny wynik w wyborach prezydenckich, które są najważniejszą częścią tej konkurencji. I tak właśnie należy patrzeć na wybory samorządowe i europejskie.

Marek Migalski Autor jest politologiem, prof. UŚ