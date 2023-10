Barbara Nowak, mimo wielu kontrowersji, od lat piastuje stanowisko szefowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Nie straciła go nawet wtedy, gdy wybuchł konflikt między nią, a ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Poszło o nazwanie przez kurator szczepionek chroniących przed Covid-19 eksperymentem. „Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukacje” – grzmiał wówczas szef resortu zdrowia.

Do żadnej dymisji jednak nie doszło, a małopolska kurator wciąż głośno wyraża swoje poglądy – często na platformie X (dawny Twitter). W ostatnich dniach, w widoczny sposób, postanowiła wesprzeć w wyborczej walce Prawo i Sprawiedliwość.

Barbara Nowak wierzy tylko w PiS

I tak, możemy np. przeczytać, że „w ciągu 8 lat pracy jako Małopolska Kurator Oświaty nie zgodziłam się na likwidację ponad 20 szkół, kilkunastu domów kultury i in. Wdzięczne społeczności mówią, że zagłosują na PiS, bo tylko ten rząd dba, by dzieci miały blisko do szkoły, dobre warunki do nauki i uprawiania sportu.”