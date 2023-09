Jacek Czaputowicz: Szkoda, że nie mamy tu Budapesztu

Państwowa Komisja Wyborcza utrzymuje, że nadużycia w wyborach i referendum są praktycznie niemożliwe. Członkowie komisji nie mają prawa robić zdjęć spisów wyborczych, a za naruszanie tajności głosowania mogą odpowiadać prawnie. Komisje są pluralistyczne, członkowie będą kontrolować się wzajemnie, a plomby na spisach wyborczych i zakaz ich udostępnienia poza potrzebami postępowania sądowego powinny oddalić wszelkie podejrzenia. Jaki sens mają jednak te gwarancje wobec możliwości nagrywania głosowania przez partyjnych mężów zaufania?

Nie ma miejsca na moralność Kalego

Premier Mateusz Morawiecki przypominał niedawno wybory samorządowe w 2014 r., twierdząc, że doszło w nich do ewidentnych fałszerstw. Podzielam tę opinię, chociaż wtedy PKW nie dostrzegała większych nieprawidłowości. Wraz z Antonim Kamińskim i Antonim Dudkiem wskazywaliśmy wówczas w artykule pt. „Skandal wyborczy” („Rzeczpospolita”, 17 marca 2015 r.), że w niektórych okręgach liczba głosów nieważnych była większa od liczby głosów ważnych, a w innych okręgach rozkład głosów był ewidentnie sprzeczny z prawami statystyki.

Postulowaliśmy powołanie zespołu do zbadania tej sprawy i ponowne przeliczenie głosów. Gdyby się na to wtedy zdecydowano, być może społeczna świadomość zagrożeń byłaby dziś większa. To z kolei ograniczałoby pokusę naginania zasad wyborczych w celu zapewnienia korzyści swojej formacji.

Nie można jednak usprawiedliwiać łamania zasad demokracji wcześniejszymi nieprawidłowościami. Nie powinno być miejsca na moralność Kalego, na piętnowanie nadużyć innych, a przymykanie oka na własne. Zasady wyborcze powinny być oceniane według obiektywnych kryteriów demokracji, a nie z perspektywy tego, kto będzie ich beneficjentem.

Przemoc strukturalna wszczepiona w polski system wyborczy sprawia, że z perspektywy zasad demokracji jest on bardziej naganny niż słusznie krytykowany system węgierski. Będzie to zapewne miało wpływ na ocenę wyborów przez społeczność międzynarodową. Chociaż zabrzmi to paradoksalnie, szkoda, że nie mamy w Warszawie Budapesztu. Jest znacznie gorzej.