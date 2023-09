Marek Migalski: Odpowiedzialność za przegrane wybory spadnie na liderów opozycji

Opinia publiczna w zdecydowanej większości za fiasko rozmów zjednoczeniowych obciąża przewodniczącego Polski 2050. Nie twierdzę, że nie odegrał on w tym procesie decydującej roli, ale nie byłem świadkiem rozmów toczących się na linii Tusk–Kosiniak–Hołownia, więc nie mam pewności, czy przywódcy PO i PSL także nie przedłożyli swoich interesów ponad zysk całej opozycji i nie kierowali się partykularnymi racjami.

Nie rozstrzygając zatem o odpowiedzialności za to, kto doprowadził do obecnej sytuacji, trzeba zauważyć, że jeśli po raz trzeci Kaczyński zdobędzie władzę, to stanie się to nie dlatego, że będzie chcieć tego większość obywateli i obywatelek naszego państwa (jak ma to miejsce w przypadku Orbána), ale dlatego, że jego polityczni oponenci wykazali się niefrasobliwością i nie podjęli kroków, które dawały pewność porażki PiS.

I choć kampania dopiero wchodzi w decydująca fazę i wszystko jest możliwe (co warto podkreślić raz jeszcze), to warto pamiętać, że jeśli jednak Zjednoczona Prawica będzie mogła kontynuować swoje rządy, to zdecydowana część odpowiedzialności za to spadnie na liderów partii opozycyjnych. I tylko na nich.

Autor jest politologiem, profesorem Uniwersytetu Śląskiego