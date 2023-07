Łukasz Warzecha: Konfederacja zrzuca wianek

Siarkowska wydaje się mniej kontrowersyjna. W wielu sprawach było jej od dawna nie po drodze ze Zjednoczoną Prawicą, a bliżej do Konfederacji: była przeciwniczką obostrzeń covidowych, zwolenniczką szerszego dostępu do broni, sprzeciwiała się komisji do spraw rosyjskich wpływów. Do Konfederacji wniosłaby niewątpliwie dorobek parlamentarny, doświadczenie i znajomość PiS od środka. Jednak wielu zwolenników Konfederacji widzi ją jako koniunkturalistkę, która do partii Bosaka i Mentzena chce przejść, gdy nie ma już możliwości kandydowania z list Zjednoczonej Prawicy. Wypominają jej też wspieranie wielu pomysłów rządzącej koalicji, pod którymi Konfederacja nigdy by się nie podpisała.

Jakub Banaś z kolei może być widziany jako sygnał do części zaniepokojonych wyborców, że żadnej koalicji z PiS nie będzie. I to tyle. Ciągną się za nim natomiast dawne oskarżenia. Trudno tu dostrzec jakąś szczególną wartość dodaną. Zwłaszcza wobec wspomnianej nieobecności na listach Konfederacji osób, podobnie jak Banaś przychodzących z zewnątrz, ale z doświadczeniem w swojej dziedzinie i niekwestionowanym dorobkiem.

Mówiąc obrazowo: Konfederacja wchodzi w moment tuż przed utratą politycznego dziewictwa. Nie musi to oznaczać pójścia w kierunku bycia damą lekkich obyczajów – można nadal zachowywać się względnie przyzwoicie, na ile w realnych okolicznościach się da. Jednak zagrożenie istnieje. Czy ten test przejdą liderzy – to jedna sprawa. Ale czy tę radykalną zmianę statusu zaakceptują wyborcy, przywykli do tego, że Konfederacja nosi wianek – to inna kwestia.

Łukasz Warzecha Autor jest publicystą „Do Rzeczy”