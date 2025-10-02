Atak nożownika w synagodze w Manchesterze

Aktualizacja: 02.10.2025 11:50 Publikacja: 02.10.2025 11:41
Foto: Reuters/Maja Smiejkowska
Andy Burnham, burmistrz Manchesteru powiedział telewizji BBC, że to, co się wydarzyło, jest „poważnym incydentem”. W ataku ranne zostały cztery osoby.
Poinformował, że zagrożenie minęło, ale zaapelował, by mieszkańcy unikali obszaru, objętego działaniami policji.
Policja potwierdziła, że podejrzany o atak na synagogę w Crumpsall został postrzelony. Nie podano w jakim jest stanie.
Crumpsall to dzielnica miasta Manchester w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie metropolitalnym Manchester.
Artykuł jest aktualizowany
