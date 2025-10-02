Rzeczpospolita
Atak nożownika w synagodze w Manchesterze

Policja poinformowała o ataku nożem w synagodze w Crumpsall. Jak poinformowano, doszło do pchnięcia nożem kilku osób.

Publikacja: 02.10.2025 11:41

Atak nożownika w synagodze w Manchesterze

Foto: Reuters/Maja Smiejkowska

Bartosz Lewicki

Andy Burnham, burmistrz Manchesteru powiedział telewizji BBC, że to, co się wydarzyło, jest „poważnym incydentem”. W ataku ranne zostały cztery osoby.  

Poinformował, że zagrożenie minęło, ale zaapelował, by mieszkańcy unikali obszaru, objętego działaniami policji. 

Policja na miejscu eksplozji w La Grande-Motte
Przestępczość
Eksplozja przed synagogą we Francji. Podczas aresztowania podejrzanego doszło do strzelaniny

Policja potwierdziła, że ​​podejrzany o atak na synagogę w Crumpsall został postrzelony. Nie podano w jakim jest stanie. 

Crumpsall to dzielnica miasta Manchester w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie metropolitalnym Manchester.

Artykuł jest aktualizowany

