Atak nożownika w synagodze w Manchesterze

Andy Burnham, burmistrz Manchesteru powiedział telewizji BBC, że to, co się wydarzyło, jest „poważnym incydentem”. W ataku ranne zostały cztery osoby.

Poinformował, że zagrożenie minęło, ale zaapelował, by mieszkańcy unikali obszaru, objętego działaniami policji.

Policja potwierdziła, że ​​podejrzany o atak na synagogę w Crumpsall został postrzelony. Nie podano w jakim jest stanie.

Crumpsall to dzielnica miasta Manchester w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie metropolitalnym Manchester.