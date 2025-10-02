Rzeczpospolita
Atak w synagodze w Manchesterze. Dwie osoby nie żyją

Dwie osoby zginęły w incydencie, do którego doszło w dzielnicy Manchesteru - Crumpsall. Jak poinformowano, początkowo policja otrzymała wezwanie do zdarzenia, związanego z samochodem, który wjechał w przechodniów, potem policja odebrała informację o pchnięciu nożem kilku osób w synagodze.

Aktualizacja: 02.10.2025 13:25 Publikacja: 02.10.2025 11:41

Służby na miejscu zdarzenia

Służby na miejscu zdarzenia

Foto: Reuters/Phil Noble

Bartosz Lewicki

Policja regionu Wielki Manchester poinformowała, że funkcjonariusze zostali wezwani do synagogi Heaton Park Hebrew Congregation przy Middleton Road w Crumpsall o godz. 9.31 rano przez osobę, która twierdziła, że była świadkiem, jak samochód wjechał w przechodniów, a następnie odebrano informację o osobach ranionych nożem w synagodze. Kilka minut później policja ogłosiła „poważny incydent”.

W ataku ranne zostały cztery osoby. Policja twierdzi, że obrażenia rannych powstały zarówno w wyniku uderzenia pojazdu, jak i ran kłutych. Policja potwierdziła, że ​​dwie osoby zginęły, jedną z nich może być sprawca. 

Burmistrz Manchesteru Andy Burnham poinformował, że zagrożenie minęło, ale zaapelował, by mieszkańcy unikali obszaru objętego działaniami policji. 

Policja: podejrzany o atak został postrzelony

Policja podała, że podejrzany o atak w Crumpsall został postrzelony. Wcześniej jednak burmistrz Manchesteru poinformował, że jest możliwe, że sprawca nie żyje. 

Jak poinformowano, funkcjonariusze policji Greater Manchester oddali strzały o godzinie 9:38. Policja poinformowała o postrzeleniu jednego mężczyzny, prawdopodobnie sprawcy ataku. Ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia o godzinie 9:41 i udzielają pomocy osobom postronnym, w tym czterem osobom, które odniosły obrażenia.

Według brytyjskiego „Guardiana”, na miejscu znajduje się oddział saperów. Szpitale w okolicy zaostrzyły środki bezpieczeństwa, donosi gazeta. 

Crumpsall to dzielnica miasta Manchester w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie metropolitalnym Manchester. 

Premier Keir Starmer w związku z atakiem wróci wcześniej z Kopenhagi

Do ataku doszło w Jom Kipur – najświętszym dniu w żydowskim kalendarzu religijnym. 

Brytyjski premier Keir Starmer, który jest w Kopenhadze na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, został poinformowany o ataku i zdecydował się skrócić wizytę w Danii. W oświadczeniu w serwisie X napisał, że jest głęboko wstrząśnięty atakiem na synagogę w Crumpsall.  „Fakt, że wydarzyło się to w Jom Kipur, najświętszym dniu w kalendarzu żydowskim, czyni to wydarzenie jeszcze bardziej przerażającym” – napisał. 

„Moje myśli są z bliskimi wszystkich poszkodowanych, a podziękowania kieruję do służb ratunkowych i wszystkich osób udzielających pierwszej pomocy” – dodał brytyjski premier.

Zapytana o atak na synagogę w Manchesterze liderka konserwatystów Kemi Badenoch powiedziała w wywiadzie dla BBC, że wygląda to na „skandaliczny atak na społeczność żydowską w jej najświętszy dzień” – nazywając go „ohydnym i odrażającym”.

Organizacja Community Security Trust (CST), która monitoruje przejawy antysemityzmu w Wielkiej Brytanii, stwierdziła, że ​​był to „przerażający atak”. Dave Rich z CST powiedział, że „Jom Kipur to najświętszy dzień w roku żydowskim”. - To bardzo uroczysty dzień, a synagogi w całym kraju są pełne przez cały dzień – dodał. 

Źródło: rp.pl

