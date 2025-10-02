Atak w synagodze w Manchesterze. Dwie osoby nie żyją

Policja regionu Wielki Manchester poinformowała, że funkcjonariusze zostali wezwani do synagogi Heaton Park Hebrew Congregation przy Middleton Road w Crumpsall o godz. 9.31 rano przez osobę, która twierdziła, że była świadkiem, jak samochód wjechał w przechodniów, a następnie odebrano informację o osobach ranionych nożem w synagodze. Kilka minut później policja ogłosiła „poważny incydent”.

W ataku ranne zostały cztery osoby. Policja twierdzi, że obrażenia rannych powstały zarówno w wyniku uderzenia pojazdu, jak i ran kłutych. Policja potwierdziła, że ​​dwie osoby zginęły, jedną z nich może być sprawca.

Burmistrz Manchesteru Andy Burnham poinformował, że zagrożenie minęło, ale zaapelował, by mieszkańcy unikali obszaru objętego działaniami policji.