Policjanci CBŚP z zarządu w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, rozbili transgraniczną zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizowała się w kradzieżach samochodów marki Mercedes Sprinter. Zatrzymano na gorącym uczynku, w złodziejskiej „dziupli” na Pomorzu, siedem osób.

Reklama

Po przerzuceniu do kraju zdecydowana większość skradzionych mercedesów była natychmiast demontowana, a uzyskane w ten sposób podzespoły, zasilały rynek części zamiennych – mówi „Rzeczpospolitej” Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji. Rzadziej przerabiano numery identyfikacyjne aut, legalizowano je na podstawie podrobionych dokumentów i sprzedawano nieświadomym nabywcom.

Jak pisała „Rz” mniej aut ginie w Polsce, ale samochodowe gangi robią wypady do Niemiec. Mają tam konkurencję – grupy litewskie czy ukraiński. Grupa działała od czerwca ubiegłego roku na terenie kraju oraz Niemiec. - W tym czasie dokonała kradzieży około 40 samochodów – wskazuje podkomisarz Wrześniowski.

W złodziejskiej „dziupli” ujawniono silniki i podzespoły wartości aż 3 mln zł

Role w przestępczej „organizacji” były podzielone – kto inny jeździł na rekonesans do Niemiec i typował atrakcyjne, w miarę nowe mercedesy, kolejni sprawcy włamywali się do nich i je kradli, a jeszcze inni przewozili je do Polski – na Pomorze, do małej miejscowości w powiecie kwidzyńskim. Już na miejscu w tzw. dziupli urządzonej w dawnej hali magazynowej, samochody w ciągu kilku godzin znikały – były w całości rozbierane, a części trafiały do sprzedaży – na giełdach i poprzez internet.