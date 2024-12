Romanowski "namierzony". Miejsce "jest monitorowane, znamy każdy jego ruch"

O namierzeniu byłego wiceministra informuje serwis wyborcza.pl, powołując się na swoje źródła. - We współpracy z miejscową policją miejsce, w którym przebywa, jest stale monitorowane - mówi rozmówca serwisu.

Poseł PiS ma przebywać na terenie jednego z państw UE. Do zatrzymania potrzebny jest Europejski Nakaz Aresztowania, który wpłynął już do sądu.

Marcin Romanowski "przebywa w jednym z krajów UE”

Wcześniej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że "prokuratura uzyskała informacje wskazujące, że Marcin Romanowski jest za granicą i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej". Jak mówił prof. Nowak, "to podejrzenie było dla prokuratury wystarczające, by wystąpić do sądu o wydanie ENA (Europejskiego Nakazu Aresztowania – przyp. red.)".

Marcin Romanowski podejrzany jest jednym z podejrzanych w sprawie związanej z nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk usłyszał 11 zarzutów, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.\