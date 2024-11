Były poseł Platformy oskarżony. Sławomir N. miał przywłaszczyć publiczne pieniądze

Czytaj więcej Polityka Ostatnie dni przed głosowaniem. Sikorski czy Trzaskowski? W KO sytuacja coraz gorętsza Najnowszy sondaż „prezydencki” rozgrzewa emocje w Koalicji Obywatelskiej. Dla Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego to ostatnie dni przed planowanym na piątek głosowaniem. Kto zostanie kandydatem KO w wyborach prezydenckich?

Prokuratura w Jeleniej Górze podkreśliła, że Sławomir N. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Jaka kara grozi byłemu posłowi Platformy Obywatelskiej?

„Przestępstwo przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia znacznej wartości oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 1 roku do 10 lat. Zatajenie prawdy w oświadczeniach majątkowych to czyn zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności” - zaznaczyli śledczy. W komunikacie przekazano, że akt oskarżenia to efekt śledztwa prowadzonego przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz że w śledztwie zgromadzono „obszerny materiał dowodowy, liczący łącznie ponad 40 tomów akt oraz kilkadziesiąt tomów załączników”.

Sławomir N. był posłem w latach 2007-2023, w latach 2015-2019 był przewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, a następnie KP PO – Koalicja Obywatelska. W czasie swej sejmowej kariery pełnił także funkcję wiceministra zdrowia, był również przewodniczącym Platformy w woj. pomorskim. W 2023 r. nie startował w wyborach.