Pięć lat się ukrywał, wpadł na dworcu w Zakopanem

ENA i dwa listy gończe wstawił za Adamem Z. Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej oraz Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Jak wynika z komunikatu PK opublikowanego w listopadzie 2019 r. (kiedy wpadło kilku członków szajki) grupa przestępcza, w której miał działać również Adam Z., sprowadzała hurtowe ilości narkotyków (marihuany) z Holandii do Irlandii, gdzie je następnie rozprowadzano. A także – z Hiszpanii do Polski, gdzie podlegały dalszej dystrybucji. Nabywano narkotyki – jak wskazuje komunikat - „w ilości od 5 do 80 kilogramów o wartości nawet ponad 1,2 miliona złotych od członków zorganizowanej grupy przestępczej celem ich dalszej dystrybucji”.

- Adam Z. jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się głównie wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Ma również zarzuty udziału w bójce i pobiciu – mówi Krzysztof Wrześniowski.

37-latek zamiast do pociągu, musiał wsiąść do radiowozu, którym został odwieziony do aresztu śledczego.