26-latek i jego kompani pili alkohol w lokalu w Śródmieściu, by potem przenieść się do innego – na Pragę. Wsiedli do dwóch samochodów – VW Arteon (jechało nim łącznie pięć osób, w tym partnerka Ż.) kierował Łukasz Ż., a drugim – marki Cupra jego znajomy. Po wypadku policja zastała trzech pijanych mężczyzn i kobietę. Kierowca Arteona uciekł, a jego znajomi zaprzeczali, by z nimi był. Świadków nie dopuszczali. Wszyscy ustalili fałszywą wersję wydarzeń, i taką przedstawili śledczym.

Mataczenie po tragedii na Trasie Łazienkowskiej. Kluczowa rola Kamila K.

Kluczową rolę odegrał Kamil K., właściciel wypożyczalni, z której wzięto oba auta. To on, jadący w bliskiej odległości od Łukasza Ż. po wypadku zabrał go do Cupry i zawiózł do mieszkania na Bielanach gdzie przez kilka godzin wszyscy obmyślali plan ucieczki i zeznania. - To z tego mieszkania wysyłano do rodziny Łukasza Ż,. i rannej pasażerki mylne esemesy o planach jego ucieczki – mówił Skiba. Jako cel podawano różne kraje, a faktycznie Ż. Cuprą ruszył do Niemiec.

Czytaj więcej Prawo karne Myrcha: Problem pijanych kierowców trzeba rozwiązać systemowo Co z tego, że w przepisach określimy nie wiadomo jak bardzo surowe kary, jeśli państwo później nie będzie w stanie w wielu przypadkach ich wyegzekwować - mówi Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.

Kamil K. został zatrzymany w środę. Usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy ofiarom, pomocy Ż. w ukrywaniu się, ułatwienia mu ucieczki. Podobne dostał drugi nowo zatrzymany - Aleksander G. (uczestnik imprezy i „narady” na Bielanach). Już wcześniej za nieudzielenie pomocy ofiarom zarzuty dostali zatrzymani na miejscu Mikołaj N., Damian J. i Maciej O.

W sprawie wypadku jest dotąd sześciu podejrzanych. - Nie są to ostatnie zatrzymania i zarzuty – zastrzegł Piotr Skiba.

Tragedia na Trasie Łazienkowskiej. Były wyścigi?

Dowodów dostarczył m.in. monitoring z lokalu, w którym bawiło się towarzystwo. -Dysponujemy bardzo dokładnymi nagraniami z lokalu gastronomicznego, gdzie cały spędzony ich czas został zarejestrowany. Wiemy kto wypił ile kieliszków wódki, jakiej marki, jakiej pojemności były kieliszki – wyliczał prok. Skiba. To pomoże biegłemu ustalić stopień odurzenia alkoholem.