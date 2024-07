54-latkowie brutalnie zamordowali kilkaset piskląt kormoranów. Jest wyrok

Mężczyźni mieli działać nie tylko w pełni świadomie, ale co więcej – celowo. Jak donoszą media, przygotowali się do swoich działań. Przypłynęli na wyspę Jeziora Tonowskiego, by wyczyścić sieci. Kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że znajduje się tam populacja kormoranów. Powrócili wówczas na brzeg i zaopatrzyli się w metalowe rury, którymi później strącili gniazda.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn, będący właścicielem stawu rybnego, znajdującego się nieopodal wyspy lęgowej, miał przyznać w rozmowie z funkcjonariuszami, że rozrost populacji kormorana, jest bardzo negatywny dla jego działalności. Drugi z zatrzymanych mężczyzn jest natomiast zaś rybakiem współpracującym z lokalnymi gospodarstwami rybackimi.

Rok bezwzględnego pozbawienia wolności za zabicie kilkuset piskląt kormoranów

54-latkowie przyznali się do winy już na pierwszej rozprawie. Mężczyźni dobrowolnie poddali się karze i wnioskowali o niski wyrok w zawieszeniu – prokuratura nie wyraziła na to jednak zgody.

Populacja kormorana w Polsce w 2010 roku szacowana była na 27 tys. par lęgowych gniazdujących w 60 koloniach, populacja zimująca na 15-75 tys., zależnie od zimy oraz a migrująca na 100-300 tys. W Polsce wykluwa się rocznie ponad 50 000 kormoranów, z których pierwszej zimy nie przeżywa ok. 20 000.

Kormoran to gatunek objęty ochroną gatunkową częściową. Dzięki wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. (i w obecnie obowiązującej wersji z 2014 r.) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt czapla siwa i kormoran czarny, które wcześniej w obrębach hodowlanych były wyłączone spod ochrony i często odstrzeliwane, podlegają ochronie częściowej także w obrębach hodowlanych. Ich odstrzał, a nawet płoszenie, wymaga indywidualnie wydawanych zezwoleń regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.