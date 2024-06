Rosyjscy urzędnicy znów widzą spisek NATO

Po obecnych atakach śledztwo skupia się na rodzinie jednego z miejscowych urzędników, szefa władz powiatu sergokalinskiego Mahomeda Omarowa, byłego oficera policji. Wśród atakujących byli dwaj jego synowie i dwóch krewnych żony. Omarow jednocześnie był prowincjonalnym szefem rządzącej w Rosji putinowskiej partii Jedna Rosja.

– Nie ma wątpliwości, że z tymi aktami terroru tak lub inaczej związane są służby specjalne Ukrainy i NATO – ogłosił za to reprezentujący w Dumie Dagestan deputowany Abdulhakim Gadżijew. Identyczne wyjaśnienie na rozkaz Kremla przyjęła rosyjska propaganda po terrorystycznym ataku na podmoskiewski Crocus City Hall. 20 marca zamordowano tam ponad 140 osób.

- Jeśli każdy atak terrorystyczny – dokonywany na bazie narodowościowej i religijnej nietolerancji, nienawiści i rusofobii – będziemy przypisywać machinacjom Ukrainy i NATO, to doprowadzi nas to do dużych problemów – odpowiedział mu „senator obwodu zaporoskiego” Dmitrij Rogozin.

„Wilajet Kaukaski” jak feniks z popiołów

Amerykański Institute for the Study of War (ISW) zauważył już, że internetowe zasoby medialne wiązane z Państwem Islamskim chwalą „braci z Kaukazu” za atak w Dagestanie. ISW wysnuł stąd wniosek, że napadu w dwóch miastach dokonali członkowie islamistycznego tzw. Wilajetu Kaukaskiego, czyli kaukascy zwolennicy Państwa Islamskiego.