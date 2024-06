Ostrzelali z broni automatycznej synagogę i kościół. Jeden policjant nie żyje

„Według informacji wydziału dyżurnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dagestanu, około godziny 18:00 w Derbent nieznane osoby ostrzelały z broni automatycznej synagogę i kościół. Według wstępnych informacji zginął jeden funkcjonariusz policji, a drugi został ranny” – czytamy w komunikacie.

Podejrzani uciekli białym volkswagenem polo, wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Zbierane są też informacje na temat zabitych i rannych policjantów.

Antysemickie wystąpienia w muzułmańskich regionach Rosji

W związku z wojną w Strefie Gazy w muzułmańskich autonomicznych regionach Rosji, od Dagestanu po Karaczajewo-Czerkiesję dochodzi do demonstracji i wydarzen antysemikich. Przykładowo Czerkiesku (stolica Karaczajewo-Czerkiesji) kilkusetosobowa manifestacja zebrała się na placu w centrum miasta wyrażając poparcie dla Palestyńczyków. Wystąpiła z żądaniem, by nie wpuszczać do republiki (formalnie jest to republika autonomiczna w składzie Rosji) uciekinierów z Izraela.

W Machaczkale po wylądowaniu rejsu z Tel Awiwu tłum wdarł się do terminala lotniska a jego część próbowała rozbić ogrodzenie wokół samego lądowiska. Później kilkusetosobowe grupy blokowały drogi wyjazdowe z lotniska i sprawdzały, czy w przejeżdżających samochodach nie ma obywateli Izraela.