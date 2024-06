Noworodek w środę w trafił do Wielospecjalistycznego Szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Lekarze stwierdzili u chłopca krwiaki w głowie i odklejenie siatkówki oka.

- Dziecko jest w stanie krytycznym. Jego stan jest na tyle poważny, że już niewiele możemy zrobić. Z relacji matki wynikało, że zły stan dziecka, to kwestia jakiegoś zatrucia pokarmowego. Natomiast relacja ratownika i pogłębione badania wskazały, że jego ciężki stan wynika z uszkodzeń mózgu i odklejenia siatkówki oka. W związku tym podjęliśmy podejrzenia, że to to dziecko było maltretowane - mówił TVN24 rzecznik szpitala Paweł Trzciński.

O stanie dziecka lekarze poinformowali policję i Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wielkopolskim. Wszczęto dochodzenie pod kątem znęcania się nad osobą nieporadną oraz spowodowania poważnych obrażeń.

W czwartek w godzinach popołudniowych rzecznik szpitala przekazał informację o śmierci 19-dniowego noworodka. Placówka powiadomiła policję i prokuraturę.