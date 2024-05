Niemcy. Hamas podejrzany o planowanie ataków

USA: Ukrainiec pomagał informatykom Kima udawać Amerykanów. Aresztowali go Polacy

Amerykańska prokuratura ogłosiła, że aresztowano Amerykankę i Ukraińca, którzy mieli pomagać pracownikom branży IT związanymi z Koreą Północną udawać Amerykanów, by mogli oni zatrudniać się do zdalnej pracy w setkach amerykańskich firm.